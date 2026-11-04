Portugal y Estados Unidos refuerzan su cooperación militar en las Azores

Ambos gobiernos destacaron la creciente colaboración estadounidense con el archipiélago portugués y expresaron su intención de estrechar los vínculos entre sus poblaciones, además de reconocer los esfuerzos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en materia de recuperación ambiental.

Las Azores constituyen uno de los ejes de la relación bilateral por la presencia estadounidense en la base aérea de Lajes. El Acuerdo de Cooperación y Defensa de 1995 regula esa presencia y establece mecanismos de consulta política y militar, entre ellos la Comisión Bilateral Permanente, cuya agenda abarca el conjunto de las relaciones entre ambos países, según el Ministerio de Defensa portugués.

En materia de defensa, Lisboa y Washington reafirmaron el papel central de la OTAN en la seguridad euroatlántica y su compromiso con la inversión militar aliada, conforme a los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya de 2025.

Las delegaciones destacaron también la aplicación del programa de asociación entre Portugal y la Guardia Nacional de Illinois, con actividades en marcha y otras previstas para mejorar la capacidad de actuación conjunta, la preparación y el intercambio de conocimientos entre sus fuerzas.

En el ámbito económico, ambos gobiernos confirmaron que la primera reunión plenaria de su foro de directores ejecutivos se celebrará el próximo 10 de noviembre en Lisboa.

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La iniciativa busca identificar nuevas oportunidades de comercio e inversión, facilitar la creación de empleo y promover el crecimiento y la seguridad económica de ambos países.

El foro da continuidad a los compromisos de la anterior reunión de la Comisión Bilateral Permanente y al encuentro que mantuvieron el 8 de octubre en Lisboa el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel.