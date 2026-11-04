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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:15

Presidente de Parlamento iraní afirma que los estadounidenses votaron "no a la guerra"

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Teherán, 4 nov (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que los estadounidenses votaron "no a la guerra" con su respaldo a los demócratas en las elecciones de medio mandato.

Por EFE
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"Ya sea por la conciencia o por el costo de la vida, los estadounidenses dijeron no a la guerra y nosotros respaldamos este mensaje", indicó el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf en X.

Según el alto cargo, en caso de que la Casa Blanca "traicione la voluntad de su pueblo para servir a sus patrocinadores internacionales y a quienes lo chantajean, descubrirá que nuestro no viene acompañado de una pesadilla".

La reacción de Qalibaf, la primera de una autoridad iraní a los comicios estadounidenses, se produjo después de que los resultados de las elecciones de medio mandato del martes garantizaran una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían asegurado que los resultados de las elecciones estadounidenses no influirían en su política exterior, como afirmó ayer el viceministro de Exteriores Kazem Garibabadi, quien sostuvo que Teherán no espera a los comicios de otros países para tomar decisiones sobre sus intereses y seguridad nacional.

Trump admitió hoy que la guerra con Irán influyó en las derrotas republicanas, aunque defendió su actuación, un día después de confirmar ataques contra la isla iraní de Qeshm (sur), los primeros anunciados por EE.UU. en casi dos meses, que calificó de “menores”.

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