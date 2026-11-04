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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:10

Presidente de Tribunal Supremo de Bolivia sale del país y dice que su vida corre "peligro"

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La Paz, 4 nov (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, anunció este miércoles que salió del país alegando que su vida y la de su familia "corren peligro" y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo".

Por EFE
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En un amplio mensaje en sus redes sociales, Saucedo anunció que dejó el país junto a su familia y dijo que es un "perseguido" por "cuestionar al poder político".

"Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte", señaló el magistrado.

Saucedo anunció en julio que iba a renunciar a la presidencia del TSJ, en medio de una disputa con el Gobierno de Rodrigo Paz por un mayor presupuesto para el Poder Judicial, demanda por la que llegó a amenazar con una huelga de ese organismo.

El pasado 15 de octubre, presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que se hará efectiva en enero de 2027, aunque en su publicación de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado.

Contra Saucedo no existe ninguna causa penal abierta, ni se han conocido denuncias formales en su contra.

"He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto", manifestó Saucedo en su publicación.

El magistrado aseguró que "se vienen construyendo relatos en base a mentiras" en su contra y afirmó que "van a sembrar pruebas" para desacreditarlo, aunque no dio más detalles al respecto.

Saucedo señaló que su "frontalidad y sinceridad para decir las cosas causó molestias desde el inicio" en el "anterior gobierno", el de Luis Arce (2020-2025), y ahora, según dijo, las actuales autoridades "empezaron un ataque sistemático y gradual" en su contra.

También sostuvo que "el sicariato (los asesinatos por encargo) le dobló el brazo al Estado" y recordó el caso del magistrado decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, quien fue asesinado a tiros por desconocidos el pasado 30 de abril.

Entonces fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas con el suceso, pero el caso fue declarado en reserva y no se conocieron los avances posteriores en la investigación.

Saucedo sostuvo que Claure fue asesinado "porque afectó intereses de corruptos y son cómplices quienes hasta el día de hoy encubren ese hecho".

"No quiero que me pase lo mismo, por eso prefiero irme", manifestó y agregó que retornará al país "cuando las condiciones hayan cambiado" y su "libertad" y su "vida dejen de estar en peligro".

Hace dos semanas, Saucedo participó junto al presidente Paz en un acto para la promulgación de una ley que permitirá transferir al órgano Judicial los fondos judiciales no reclamados en un plazo de cinco años.

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