ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:15

Primer ministro alerta contra meter al Líbano en otra guerra por "intereses extranjeros"

Imagen sin descripción

Beirut, 4 nov (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, llamó este miércoles a no involucrar al Líbano en una nueva guerra en favor de "intereses extranjeros" y defendió que este tipo de decisiones deben recaer sobre el Estado, en un mensaje dirigido al grupo chií Hizbulá en medio de las crecientes tensiones regionales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Ante el peligro de una nueva guerra en la región, reitero mi advertencia contra arrastrar al Líbano a una nueva aventura inútil al servicio de intereses extranjeros y contra involucrarlo en confrontaciones con consecuencias que no puede afrontar", dijo Salam tras finalizar un encuentro con el presidente del país, Joseph Aoun.

"Proteger al Líbano es una responsabilidad nacional que exige priorizar su interés supremo por encima de todo, además de garantizar que las decisiones sobre la guerra y la paz recaigan exclusivamente sobre el Estado y sus instituciones", agregó el jefe de Gobierno, según un comunicado emitido por su oficina.

Sus declaraciones se producen entre crecientes miedos a que Hizbulá decida atacar objetivos israelíes en caso de una reactivación del conflicto entre su aliado Irán y Estados Unidos, algo que ya hizo el pasado marzo, desatando una cruenta ofensiva del Estado judío que ha dejado más de 4.300 muertos.

La última guerra entre el grupo chií e Israel, la segunda en menos de año y medio, también resultó en una ocupación israelí al sur del Líbano que aún continúa, mientras los gobiernos de ambos países mantienen negociaciones en punto muerto desde hace meses.

En este contexto, el primer ministro aseguró que su Ejecutivo no permitirá que el Líbano se convierta una vez más en escenario de "conflictos ajenos", en referencia a Teherán, mecenas de Hizbulá, y consideró que es su deber "hacer todo lo posible para evitarle una nueva guerra".

Tras más de ocho meses de hostilidades intermitentes, Teherán y Washington retomaron hace más de una semana sus negociaciones indirectas, pero anoche mismo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, señaló que la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta “no ha sido convincente”.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Política
Soledad Núñez tras asumir la intendencia: “Asunción ya no puede seguir esperando”
Ver más

Te puede interesar