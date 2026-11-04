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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:35

Putin deposita flores en el monumento a Minin y Pozharski por el Día de la Unidad Popular

Imagen sin descripción

Moscú, 4 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, depositó este miércoles un ramo de flores ante el monumento a Kuzmá Minin y Dmitri Pozharsi, los líderes de las milicias rusas que expulsaron en 1612 de Moscú a las tropas de ocupación polacas, en ocasión del Día de la Unidad Nacional que celebra esta efeméride histórica.

Por EFE
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El mandatario ruso, que acudió al monumento ubicado al pie de la Catedral de San Basilio vestido con un abrigo negro, depositó un ramo de rosas rojas después de que la guardia de honor del Kremlin dejase una ofrenda floral con cintas tricolores, en alusión a la bandera rusa.

Además de Putin, a la ceremonia acudieron representantes de las principales confesiones religiosas rusas, en una muestra de la cohesión multinacional y multiconfesional del país.

El Día de la Unidad Nacional se celebra en honor a la victoria sobre la ocupación polaca que puso fin al llamado período tumultuoso, uno de los más oscuros pero más importantes de la historia rusa, que se extendió durante 15 años y concluyó con la ascensión al trono de la dinastía de los Románov.

Fue instituido en Rusia en 2005, cuando desplazó del calendario festivo al 7 de noviembre, día del aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917.

El monumento a Minin y Pozharski fue erigido en la plaza Roja hace dos siglos y se considera la primera escultura monumental de la capital rusa, ya que anteriormente los grandes acontecimientos históricos eran homenajeados con las construcción de arcos de triunfo, iglesias y campanarios.

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