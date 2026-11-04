Q Wong, la nueva figura política en Nueva Zelanda que evoca el ascenso de Jacinda Ardern

Conocida como "Q", Wong recibió por correo electrónico un anuncio del pequeño partido centrista, que buscaba nuevo líder y había difundido la vacante entre sus simpatizantes y como oferta de empleo. Su respuesta fue casi inmediata y, aunque reconoció que carecía de experiencia política, manifestó su interés en conocer más sobre el puesto.

La decisión cambió su trayectoria profesional y así asumió el liderazgo de la formación en noviembre de 2025 y, menos de un año después, se ha convertido en una de las figuras inesperadas de las elecciones neozelandesas del próximo 7 de noviembre.

El paralelismo con Ardern reside en la rapidez de su ascenso y en la expectación generada en torno a una dirigente joven, aunque sus trayectorias son distintas. Mientras Ardern llegó a la dirección del Partido Laborista en 2017, con 37 años, y se convirtió ese mismo año en primera ministra, ya formaba parte de las estructuras políticas tradicionales.

Nacida en Fiyi, de padre chino y madre de origen europeo, Wong se trasladó de niña a Nueva Zelanda y creció en Auckland, antes de pasar nueve años trabajando en Londres y regresar al país junto a su marido, una experiencia que ha marcado su discurso sobre la falta de oportunidades profesionales, el coste de la vivienda y las dificultades de los jóvenes para construir allí su futuro.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, madre de dos hijas y hasta hace poco vinculada al mundo empresarial, Wong reivindica una política de consenso y presenta Opportunity como una alternativa moderada frente a la creciente polarización entre el centroizquierda laborista y la derecha de National, además de cuestionar el discurso nacionalista y confrontativo del veterano Winston Peters, líder del populista New Zealand First.

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Su ascenso se produce en un contexto de fragmentación política y dificultades económicas que han complicado la posición del primer ministro, Christopher Luxon, quien ha superado dos votaciones internas de confianza, en abril y agosto de 2026.

La coalición gobernante, integrada por National, ACT y New Zealand First, también afronta el desgaste provocado por el débil crecimiento económico y el aumento del coste de la vida, esta última una de las principales preocupaciones de los neozelandeses, según las encuestas.

El desempleo alcanzó el 5,7 % en el tercer trimestre de 2026, su nivel más alto desde 2015, según los datos publicados hoy por la oficina de estadística neozelandesa.

En este escenario, Opportunity ha pasado de ser una formación marginal, fundada en 2016 por el economista Gareth Morgan y que nunca ha conseguido representación parlamentaria, a convertirse en una pieza potencialmente decisiva para la gobernabilidad, al situarse en los sondeos por encima del umbral del 5 % del voto nacional que permite acceder al Parlamento.

El sondeo final de 1News, elaborado por la firma demoscópica Verian y publicado el 3 de noviembre, atribuye a Opportunity un 6 % de intención de voto y siete escaños estimados, mientras proyecta 58 diputados para el bloque de derechas y entre 56 y 60 para el de izquierdas.

Esta variación depende del resultado en las circunscripciones reservadas a la población maorí y de la posible ampliación del Parlamento que contempla el sistema electoral proporcional neozelandés.

En ambos escenarios, ninguno de los dos bloques alcanzaría la mayoría por sí solo, lo que podría convertir a Wong y sus siete diputados en piezas decisivas para negociar la formación del próximo Gobierno.

La dirigente propone una renta ciudadana anual de 19.400 dólares neozelandeses (unos 9.700 euros) para cada adulto, una reforma fiscal basada en el valor del suelo y mayores inversiones en investigación y desarrollo, además de medidas para reforzar la competencia frente a los precios de los supermercados y la energía, establecer un plan sanitario a diez años y recuperar los compromisos medioambientales del país.

Con un estilo más conciliador que el de otros dirigentes, Wong aspira a convertir su partido en un puente entre los dos grandes bloques políticos y en una posible llave para desbloquear la formación del Gobierno.