ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:40

Ramaphosa desea un "acercamiento" de EE.UU. con Sudáfrica tras el triunfo demócrata

Imagen sin descripción

Johannesburgo, 4 nov (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó este miércoles su esperanza de que el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos traiga un "acercamiento de puntos de vista" entre Washington y el país austral africano, tras las recientes tensiones bilaterales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El pueblo estadounidense ha hablado (...) Creo que esto va a marcar el inicio de una nueva era de las relaciones internacionales, ya que EE.UU. es una economía tan grande, tan importante y con tanta influencia", declaró Ramaphosa a los medios en Johannesburgo (norte) tras votar en las elecciones locales sudafricanas.

Según el mandatario, "es posible que el cambio en el liderazgo tanto de la Cámara de Representantes como del Senado traiga consigo algunos cambios".

"Siempre estamos dispuestos a mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Como país, estamos comprometidos a ello, pero siempre decimos que somos una nación soberana, al igual que ellos, y que, como nación soberana, defenderemos nuestros propios intereses, tal y como ellos también deben hacer", aseveró Ramaphosa.

"Tenemos la esperanza de que, en el ámbito bilateral, haya un acercamiento de puntos de vista que nos permita encontrar un camino adecuado a seguir, tanto en materia geopolítica como en cuestiones comerciales y de inversión", concluyó el presidente sudafricano.

Ramaphosa lanzó este mensaje días después de la decisión de EE.UU. de excluir a Sudáfrica y Ruanda de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, en inglés), un programa de acceso comercial preferente para países de África Subsahariana, a partir del 1 de enero de 2027.

El representante estadounidense de Comercio, Jamieson Greer, informó este lunes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó esta decisión porque los dos países africanos están llevando a cabo prácticas "preocupantes y generalizadas" que incluyen "barreras que socavan el comercio y la inversión estadounidenses, así como acciones que representan una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos en la región".

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortaba la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida, tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar derechos humanos de los afrikáners (minoría blanca descendiente de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno sudafricano promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

En mayo de 2025, Washington ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Sudáfrica niega rotundamente.

Desde entonces, las fricciones bilaterales no han hecho más que aumentar.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Te puede interesar