ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:35

República Dominicana reivindica lo diversa que es su economía: "Somos más que turismo"

Imagen sin descripción

Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reivindicó este miércoles la diversidad de la economía del país caribeño, que es "mucho más que turismo": "Estamos pasando a inversiones de mayor valor agregado", sostuvo en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Nuestra economía es tan diversa que el béisbol representa entre 500 y 600 millones de dólares", ejemplificó en ese foro empresarial, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana y en el que el dominicano compartió un coloquio con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, moderó la charla y puso en valor que República Dominicana es un "ejemplo de estabilidad política" y de "buenos resultados económicos".

"En esta cumbre empresarial cada presidente tiene el deber de promover su país y de promover la integración, eso son los dos objetivos que tenemos en el día de hoy", resumió Abinader al término de un encuentro en el que hizo hincapié en que República Dominicana va a crecer "en más de un 4,5 %" este año, siendo "quizá de los países que más va a crecer de América Latina", y en el que recalcó que ello tiene "un por qué".

"Aquí hay muchos inversionistas que han invertido en nuestro país y saben cómo les ha ido. Pero también estamos pasando a inversiones de mayor valor agregado. Cuando se piensa en República Dominicana, una gran mayoría piensa solamente en el turismo. Tenemos un 60-65 % de inversión española en los hoteles. Pero tenemos que pensar más allá", dijo Abinader.

Uno de los ejemplos que puso fue que Google "está haciendo la mayor inversión teniendo a República Dominicana como 'hub' digital, con una inversión de más de 1.500 millones".

"Nos convierte a nosotros en un país con especial facilidad para los 'data center'", agregó.

Y, en otro orden, consideró que los países iberoamericanos tienen que "trabajar juntos" en área punteras, como la inteligencia artificial (IA) o los drones.

También habló Abinader de un problema "relativamente nuevo" que afecta a países bañados por el Caribe como República Dominicana y México: la proliferación de una macroalga llamada sargazo.

Las playas dominicanas recibieron el año pasado "una cantidad sin precedentes" de sargazo, lamentó Abinader, para quien lo "importante" es que cada país afectado trabaje e investigue para después compartir el conocimiento generado y, así, buscar una "solución conjunta" para esta plaga.

El presidente republicano recalcó, además, que el sargazo no es solo un problema que afecte al turismo, sino que afecta a otras áreas de la economía dominicana.

"Nuestras plantas generadoras de electricidad en varias ocasiones han tenido que detenerse porque no pueden tomar el agua que utilizan para la generación por la abundancia de sargazo", puso como ejemplo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar