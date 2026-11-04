Rodrigo Paz se reúne con presidente de Repsol para explorar nuevas inversiones en Bolivia

"Bolivia retoma su relación con el mundo empresarial y entra en una nueva etapa en hidrocarburos, con certidumbre e inversiones", escribió Paz en sus redes sociales y acompañó su publicación con una fotografía junto a Brufau.

El presidente boliviano también anunció que "muy pronto" los representantes de Repsol llegarán a Bolivia en una "visita oficial", aunque no dio más detalles al respecto.

La Oficina del Presidente de Bolivia informó en un comunicado que en el encuentro también participó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, con miras a iniciar "una nueva etapa de relacionamiento empresarial y cooperación en el sector hidrocarburífero".

Repsol ha sido uno de los principales inversores privados en hidrocarburos en Bolivia, aunque con tensiones a partir de la nacionalización de los hidrocarburos decidida en 2006 por el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Esa medida hizo que la firma española migrara a un modelo de contratos de operación regulados por el Estado, lo que supuso ceder la mayoría de sus acciones en su filial YPFB Andina S.A., en la que actualmente tiene un 48,33 % de participación, mientras que el resto depende de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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En abril pasado, YPFB Andina S.A. anunció una inversión en 2026 de 71,6 millones de dólares, destinados principalmente a la perforación, exploración e intervención de pozos.

Bolivia pasó en los últimos años de lograr récords en su producción y exportación de gas natural a un declive progresivo de esa actividad y a una dependencia de la importación de hidrocarburos, con problemas de abastecimiento que se volvieron recurrentes desde 2024.

La producción boliviana de gas pasó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 27 MMmcd este año, mientras que el nivel de las reservas pasó de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés) en 2017 a unos 3,7 TCF actualmente.

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía advirtió en agosto que Bolivia podría convertirse en importador de gas entre 2028 y 2030 si no se reactiva la producción y se incentivan las inversiones en el sector.

La semana pasada, el Gobierno emitió un decreto que autoriza a privados la importación de gas natural para garantizar el abastecimiento de su mercado interno.