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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:15

RSF denuncia contradicción en recibir en la Cumbre Iberoamericana a líderes que censuran

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Madrid, 4 nov (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia la contradicción que supone para España recibir a representantes de países donde se persigue a la prensa mientras se desatiende a los miles de periodistas asilados, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid este 4 y 5 de noviembre.

Por EFE
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La organización alerta de que el éxodo periodístico ha dejado de ser una situación de casos aislados para convertirse en la salida de redacciones enteras. Esta crisis se agrava por el deterioro democrático en América Latina, la pérdida de seguridad en países de acogida tradicionales como Costa Rica, las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos bajo la Administración Trump y los procedimientos restrictivos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, vigente desde junio de 2026.

"Los periodistas latinoamericanos en el exilio son el único contrapoder frente a los regímenes autoritarios y los contextos de corrupción y violencia de los que huyen. Son también la memoria de sus países. Es nuestra obligación moral y democrática proteger urgentemente a un exilio intelectual desatendido", afirmó Edith Rodríguez Cachera, presidenta de RSF España en un comunicado publicado este miércoles.

Aprovechando la presencia en Madrid de representantes de la región, RSF expuso el deterioro generalizado de la libertad de prensa en América Latina. La organización advirtió sobre la situación extrema en Nicaragua, un país convertido en un desierto informativo donde el régimen ha forzado al exilio a más de 300 profesionales, despojado de nacionalidad a 22 periodistas y clausurado 61 medios.

La organización también señaló a Cuba y Venezuela donde el control estatal impide el periodismo independiente y alertó del retroceso significativo en Argentina bajo el mandato de Javier Milei, quien acaba de ser incluido en la Lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026 debido a su hostilidad hacia los medios.

El panorama regional se agrava con la vulnerabilidad de los informadores en México frente a la violencia del crimen organizado y la impunidad, mientras que en países como El Salvador la salida de profesionales está marcada por el contexto de excepcionalidad jurídica y el señalamiento institucional a la prensa crítica por parte del presidente Nayib Bukele.

En este escenario, RSF exige a la comunidad iberoamericana cuatro compromisos urgentes: acabar con la impunidad mediante investigaciones exhaustivas, crear mecanismos regionales de protección, despenalizar los delitos usados en demandas judiciales abusivas (SLAPP) para silenciar a la prensa, y garantizar el pluralismo apoyando financiera e institucionalmente a los medios independientes.

"Las instituciones españolas tienen una deuda histórica con el exilio latinoamericano, una región que abrió los brazos al exilio español. Pero, para empezar a saldarla, primero tienen que verlo. Ojalá que nuestro país, además de sentar a la mesa a representantes de algunos de los gobiernos cuestionados por sus prácticas contra la libertad de prensa, sea capaz de escuchar y apoyar a sus víctimas", concluyó la presidenta de RSF España.

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