Sánchez celebra el triunfo demócrata en EE.UU. y augura que "ocurrirá pronto en España"

"La sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen", y contra el odio, el machismo, el negacionismo climático y los privilegios de las élites, publicó en X el líder socialista, candidato a la reelección en los comicios generales españoles del 29 de noviembre.

Sánchez señaló que así "ocurrió en Brasil" también y "pronto en España" porque "la ola ultra a la que pretenden subirse ya no crece: se desmorona", añadió al citar al líder conservador español, Alberto Núñez Feijóo, y al de la ultralderecha Santiago Abascal.