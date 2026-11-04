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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:20

Sánchez ve más necesaria que nunca la voz de Iberoamérica ante retos como la IA y el clima

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo este miércoles que, ante la situación del mundo actual, la voz de Iberoamérica es "más necesaria que nunca" para hacer frente, con colaboración público-privada, a retos globales como el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la lucha contra el cambio climático.

Por EFE
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Sánchez reivindicó la importancia del papel de Iberoamérica en estos retos durante su intervención en una mesa redonda del encuentro empresarial iberoamericano, celebrado en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana que alberga la capital española en presencia del rey Felipe VI.

En esa mesa, participaron junto a Sánchez el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, y los presidentes de  Bolivia, Rodrigo Paz; República Dominicana, Luis Abinader; y Costa Rica, Laura Fernández, y fue moderada por el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

El jefe del Ejecutivo español recalcó que es "necesario" un trabajo conjunto de todo el mundo ante los desafíos globales y en un momento en el que el actual orden mundial se desmantela o, al menos, está puesto en cuestión.

Sanchez se detuvo en retos como los que plantean la IA o la emergencia climática que, recordó, afecta tanto a la península ibérica como a la región iberoamericana.

Tras ello, puso en valor la contribución que pueden hacer los países iberoamericanos que se dan cita en Madrid este miércoles y jueves.

Sanchez destacó, por tanto, que en la Cumbre Iberoamericana se vaya a cerrar un acuerdo sobre inteligencia artificial y defendió que los países de esta comunidad hagan aportaciones sobre la forma de construir un contrato social en materia de IA que permita aumentar la productividad de las empresas mientras respetan los derechos laborales.

Esa tecnología, resaltó el presidente español, debe estar al servicio de los ciudadanos y debe ser regulada frente a los 'tecno-oligarcas', que concentran "un excesivo poder económico y también político".

En ese sentido, consideró que la contribución de Iberoamérica es más importante ante el hecho de que, "por desgracia", haya potencias importantes "que hacen caso omiso de la legalidad internacional" y no reconocen la importancia que tienen foros multilaterales como este, que considera "más necesarios que nunca".

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