Santiago Abascal se reúne en Madrid con su "amigo y aliado" Javier Milei

"Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei, presidente de la República Argentina, a quien he agradecido su presencia en la Cumbre Iberoamericana", ha publicado Abascal en la red social X.

Abascal ha retuiteado un mensaje de la Oficina del Presidente de la República Argentina con la fotografía del encuentro y el texto: "El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal".

El presidente argentino, Javier Milei, ha llegado este miércoles a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se inaugura este jueves con la presencia de diez presidentes y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez.