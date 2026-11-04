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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 19:45

Santiago Abascal se reúne en Madrid con su "amigo y aliado" Javier Milei

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Madrid, 4 nov (EFE).- El líder del partido político español Vox, Santiago Abascal, mantuvo este miércoles por la noche una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, con motivo de su visita a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Por EFE
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"Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei, presidente de la República Argentina, a quien he agradecido su presencia en la Cumbre Iberoamericana", ha publicado Abascal en la red social X.

Abascal ha retuiteado un mensaje de la Oficina del Presidente de la República Argentina con la fotografía del encuentro y el texto: "El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal".

El presidente argentino, Javier Milei, ha llegado este miércoles a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se inaugura este jueves con la presencia de diez presidentes y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez.

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