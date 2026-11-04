Sector del automóvil pide incluir al R. Unido en 'Made in Europe' para competir con China

"Los estrechos vínculos entre las industrias automovilísticas de la UE y el Reino Unido son una fortaleza que no podemos permitirnos debilitar", afirmó en un comunicado la directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries.

La petición figura en un informe elaborado por LSE Consulting, filial de la London School of Economics, por encargo de ACEA y su homóloga británica SMMT, que reclama una mayor cooperación industrial entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El estudio advierte de que excluir los vehículos y componentes británicos de los requisitos de contenido local europeo podría provocar el traslado de producción a Asia.

"Excluir el contenido británico no devolvería el ensamblaje a los productores de la UE, que afrontan las mismas presiones estructurales, sino que probablemente lo desplazaría a terceros países como Japón o China", señala el informe.

La industria considera que las cadenas de suministro de ambos mercados siguen profundamente integradas y que su fragmentación debilitaría la posición europea frente a sus competidores internacionales.

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De hecho, la UE absorbe el 60,4 % de las exportaciones británicas de vehículos, mientras que el Reino Unido recibe alrededor del 30 % de las exportaciones automovilísticas comunitarias y constituye el principal mercado exterior para los vehículos eléctricos fabricados en la Unión.

El informe alerta también de las nuevas reglas de origen para vehículos eléctricos previstas para el 1 de enero de 2027, que exigirán un mayor contenido de componentes y baterías de origen europeo o británico para mantener el comercio bilateral libre de aranceles.

Según estimaciones de ACEA y SMMT recogidas en el estudio, solo el 23,9 % de los vehículos totalmente eléctricos y el 1,7 % de los híbridos enchufables incluidos en sus previsiones de intercambios comerciales para 2027 cumplirían esos requisitos, aunque los investigadores advierten de que no han podido verificar independientemente los cálculos.

La dependencia exterior de las baterías constituye otra vulnerabilidad pese a los 72.000 millones de euros invertidos desde 2017 en instalaciones europeas de baterías y vehículos eléctricos, pues la UE sigue importando aproximadamente dos tercios de los acumuladores de ion-litio que consume.

El informe señala además el desplazamiento de la industria hacia China, lo que implica también alteraciones en el mercado laboral.

Entre 2015-2016 y 2023-2024, los grupos automovilísticos analizados perdieron más de 300.000 empleos en la fabricación de vehículos en Europa, incluido el Reino Unido, mientras que China ganó unos 350.000.

En ese período, el empleo en el sector de la automoción cayó un 17 % en Europa, excluido el Reino Unido, y un 30 % en territorio británico, mientras que creció más de un 40 % en China, que también avanza rápidamente en innovación y patentes relacionadas con baterías y vehículos eléctricos.

"En un momento de intensa competencia mundial, este informe deja clara la necesidad de que ambas partes colaboren y eliminen las barreras comerciales. Nuestra respuesta colectiva debe reforzar ambos sectores, con el Reino Unido incluido en las medidas del Made in Europe", afirmó el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.