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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 20:15

Seguridad, desarrollo, integridad y economía, los ejes de debates electorales en Ecuador

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Quito, 4 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador presentó este miércoles los cuatro ejes temáticos que abordarán los candidatos a alcaldes y prefectos en los debates previos a las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, centrados en el desarrollo territorial, la seguridad ciudadana, la integridad en la gestión pública y las oportunidades económicas.

Por EFE
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Los temas específicos serán el "desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos", "seguridad ciudadana y convivencia", "integridad y buen uso de los recursos públicos" y "desarrollo económico local y oportunidades", según detalló Mario Hidalgo, del CNE, durante el evento de presentación de los ejes.

Además, Hidalgo explicó que los contenidos específicos serán diferentes para los aspirantes a alcaldías y prefecturas, debido a las distintas competencias que la legislación ecuatoriana atribuye a cada autoridad.

Se celebrarán un total de 45 debates obligatorios entre el 12 al 22 de noviembre, veintiuno para los candidatos a prefecturas provinciales y veinticuatro para aspirantes a alcaldías municipales.

El próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones locales de Ecuador, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

Los comicios estaban inicialmente previstos para febrero del próximo año, pero se adelantaron ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral por inundaciones o daños.

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