Sionismo Religioso recomienda a Netanyahu en la reunión con Herzog para próximo gobierno

Esta tarde, Herzog inició la ronda de consultas con representantes de cuatro partidos, primero los que obtuvieron un menor número de escaños, antes de recomendar a uno de ellos la tarea de intentar crear una coalición en los próximos 42 días.

Al encuentro acudieron la ministra de Asentamientos, Orit Strock, junto a los miembros de poder judío Itamar Eitam y Zvika Mor, pero no estuvo presente el líder de Sionismo Religioso, Betzalel Smotrich.

A lo largo de esta tarde Herzog recibirá además, según la agenda difundida por su Oficina, a miembros de Shas, partido ultraortodoxo liderado por Arieh Deri y a los de Israel Beitenu (Israel Nuestro Hogar), formación nacionalista del bloque opositor encabezada por Avigdor Líberman.

Las consultas continuarán mañana jueves con el resto de partidos, y se espera que el líder opositor Gadi Eisenkot, al frente de Yashar! (¡Recto!), reciba más recomendaciones que Benjamín Netanyahu.

Las reuniones se desarrollan en el contexto de una Knéset fragmentada y sin un camino claro para formar una mayoría clara, en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y 19 de los partidos árabes.

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Eisenkot anunció ayer martes que su bloque acelerará las negociaciones para formar un "Gobierno de emergencia nacional y promover cambios legislativos", entre ellos la elección de un nuevo presidente del Parlamento israelí.

El dirigente aseguró además que su objetivo es evitar nuevas elecciones y la continuidad de Netanyahu en el poder.

Herzog, que este miércoles pidió a los partidos "valentía" y "originalidad" para alcanzar acuerdos, designará al encargado de formar Gobierno una vez concluidas las consultas. El candidato dispondrá de 28 días, prorrogables por otros 14.

Si fracasa, el presidente podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.