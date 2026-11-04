ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-08
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
13º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:40

Sube a 37 el número de muertos en el ataque ruso del lunes contra una escuela

Imagen sin descripción

Kiev, 4 nov (EFE).- Al menos 37 personas han muerto en el ataque ruso del lunes con una decena de bombas aéreas contra una escuela subterránea de la región de Zaporiyia en la que civiles ucranianos recibían ayuda humanitaria, según el nuevo balance de víctimas presentado por la Policía ucraniana.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Hasta el momento se han identificado 12 de los cadáveres encontrados, dijo la Policía, que agregó que el número de personas fallecidas o con vida que podrían estar aún atrapadas bajo los escombros se estima en 38.

Algunos de los restos mortales sacados ya de los escombros no han podido ser identificados de forma visual y requieren de la intervención de especialistas en análisis de ADN, según informa la Policía.

El ataque ruso contra la escuela subterránea de la localidad de Komishuvaja, en la parte controlada por el Gobierno ucraniano de la región de Jersón, es uno de los más letales de toda la guerra y ha causado consternación en Ucrania y entre la comunidad internacional por el gran número de bombas aéreas -que normalmente se utilizan para destruir fortificaciones- contra una infraestructura no militar en la que había civiles.

La escuela destruida por las fuerzas rusas fue construida bajo tierra después del comienzo de esta guerra para que pudiera seguir funcionando en medio de las hostilidades. Según explicaron las autoridades regionales de Zaporiyia, cumplía todos los estándares de seguridad pero no estaba pensada para el impacto de múltiples bombas aéreas al no ser un objetivo militar.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Te puede interesar