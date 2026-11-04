Suiza asumirá los gastos médicos de las víctimas italianas del incendio de Crans-Montana

"Tras varias conversaciones entre Italia y Suiza el Consejo Federal ha decidido en su reunión del 4 de noviembre renunciar con carácter excepcional al reembolso de estos gastos médicos, que ascienden a alrededor de 1,5 millones de francos" (1,6 millones de euros), indicó en un comunicado.

El presidente suizo, Guy Parmelin, ya transmitió esa decisión a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tras meses de tensiones bilaterales por esta cuestión, especialmente después de que varias familias de víctimas italianas denunciaran haber recibido facturas de gastos médicos expedidas en Suiza, algunas de hasta 70.000 euros.

Decenas de jóvenes suizos, franceses, italianos y de otros países quedaron atrapados en el incendio del bar 'Le Constellation' de Crans-Montana durante las celebraciones de Nochevieja, y 12 de ellos, asegurados en Italia, recibieron atención médica en Suiza, mientras que un herido con seguro suizo fue atendido en Italia.

Los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea (UE) establecen en principio que cada parte debe asumir los costes de atención prestada en redes sanitarias de la otra, pero el Gobierno italiano propuso que en este caso se renunciara recíprocamente a reclamar los reembolsos.

Las autoridades suizas, tras varios meses, han optado por ello "respondiendo a un espíritu de reciprocidad" y en "muestra de agradecimiento por la solidaridad recibida", indicó el comunicado oficial.

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"El Gobierno suizo es plenamente consciente del inmenso dolor que pesa sobre las familias de las víctimas y sobre todas las personas que arrastrarán durante toda su vida las secuelas de las graves heridas sufridas", añadió el Consejo Federal.

La mitad de las víctimas mortales del incendio, uno de los peores registrados en la historia de Suiza, eran menores de edad; 23 de ellas eran de nacionalidad suiza, ocho eran franceses, y seis italianos.