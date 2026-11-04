Taiwán denuncia una nueva incursión de un buque de investigación chino cerca de sus aguas

En un comunicado difundido a última hora del martes, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán señaló que, hacia las 15:00 horas (07:00 GMT), la flotilla navegó hasta 61 millas náuticas (unos 113 kilómetros) al suroeste del puerto de la ciudad sureña de Kaohsiung, y que el 'Haiyang Dizhi Bahao' desplegó por la popa un "instrumento de detección no identificado".

La autoridad marítima envió al buque 'Tainan' a la zona para seguir de cerca las actividades de las embarcaciones chinas y tratar de expulsarlas, aunque el enfrentamiento entre ambas partes continuaba por la noche.

"Esta es la zona económica exclusiva de la República de China (nombre oficial de Taiwán). Ustedes no gozan de ningún derecho soberano ni jurisdicción en estas aguas. Su conducta viola las convenciones internacionales y otras normas. Les exijo que abandonen la zona de inmediato", advirtieron por radio los guardacostas taiwaneses.

Según la CGA, el 'Haiyang Dizhi Bahao' ha operado con frecuencia en aguas al suroeste de Taiwán en las últimas semanas y ha interferido en reiteradas ocasiones en la actividad de pesqueros locales.

El organismo subrayó que los buques chinos "no pueden realizar investigaciones científicas marinas ni actividades de exploración" en su ZEE sin la autorización de Taipéi, al tiempo que no descartó que estas "exploraciones ilegales" de China tengan fines de "preparación del campo de batalla".

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Este tipo de embarcaciones ha intensificado este año sus actividades frente a la costa oriental de Taiwán y en el disputado mar de China Meridional, con misiones en las que recopilan datos básicos del medio marino, como los estratos sedimentarios o la topografía del fondo.

Según expertos en asuntos militares, esta información podría resultar útil para futuras operaciones de guerra submarina y antisubmarina, si bien Pekín sostiene que estas campañas aportan una "base científica" para las investigaciones del país sobre aguas que considera propias.

Las actividades de estas cinco embarcaciones al suroeste de Taiwán coinciden, además, con el despliegue de más de un centenar de buques de la Armada y la Guardia Costera de China en el Pacífico Occidental.