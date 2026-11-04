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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:00

Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera

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San José, 4 nov (EFE).- La tirzepatida, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y controlar el peso en determinados pacientes con obesidad, comenzó a comercializarse en varios países de Centroamérica, según informó la farmacéutica Adium, encargada de su distribución en la región.

Por EFE
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Así lo dijo a EFE el gerente general para Centroamérica y el Caribe de la farmacéutica Adium, Bernardo Girala, en el marco del lanzamiento en Costa Rica del producto desarrollado por la empresa Lilly y cuya distribución y comercialización en América Latina (excepto Colombia, México y Brasil) estará a cargo de Adium gracias a un acuerdo entre ambas compañías.

"Cuando uno mira los datos de Centroamérica cerca de 7 personas de cada 10 tiene sobrepeso, obesidad o diabetes. Esta es la posibilidad para los pacientes de soñar con una solución con un impacto en corto tiempo a algo que los aqueja desde hace mucho tiempo", expresó Girala.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citados por Adium, señalan que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre los adultos de las Américas aumentó del 44,4 % en 1990 al 67,5 % en 2022.

El ejecutivo aseguró que este medicamento ofrece la posibilidad de que los pacientes vean resultados en un "tiempo razonable" y siempre acompañado por el criterio profesional de su médico tratante.

Como complemento de la dieta y el ejercicio para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control crónico del peso en personas con obesidad o sobrepeso, que, además, presenten alguna condición de salud relacionada, como hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes o apnea del sueño, de acuerdo con las indicaciones autorizadas en cada país, detalló Adium.

La tirzepatida actúa sobre los receptores de dos hormonas intestinales: el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Su acción contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre, retrasar el vaciamiento gástrico y favorecer la sensación de saciedad, explicó la compañía farmacéutica.

Esta terapia ya fue lanzada en Panamá, República Dominicana y Costa Rica, y en los próximos meses también estará disponible en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, explicó Girala, quien calificó esto como un "hito" para la región en materia de salud e innovación.

Girala subrayó la importancia para Centroamérica de seguir recibiendo innovaciones médicas y calificó como "positiva" la experiencia de la compañía en la región.

"Estamos trayendo uno de los medicamentos más innovadores en el tratamiento de la obesidad, que tiene un mecanismo dual, una eficacia demostrada superior, y estamos celebrando su llegada a Costa Rica", declaró.

Girala afirmó que el principal reto que enfrenta Centroamérica también está relacionado con los tiempos que tarda un medicamento en llegar a los pacientes.

"Trabajamos mucho para poder acelerar el ingreso de innovación a la región y para lograrlo trabajamos de la mano con nuestros socios estratégicos, en este caso Lilly, además de contar en los países con equipos profesionales excelentes que pueden cumplir los parámetros", aseguró.

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