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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:35

Tusk y Babis piden estabilidad para Europa tras las elecciones en EE. UU.

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Cracovia (Polonia), 4 nov (EFE).- Los primeros ministros de Polonia, Donald Tusk, y de la República Checa, Andrej Babis, abogaron este miércoles por crear un contexto de estabilidad que fortalezca la seguridad regional en el flanco este europeo tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en los que avanzó la oposición demócrata.

Por EFE
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Durante una rueda de prensa conjunta en Varsovia, Tusk aseguró confiar en que "estos resultados estabilicen la situación en nuestra región", al tiempo que subrayó que "la democracia ganó hoy y sigue muy viva en América".

"El presidente (estadounidense, Donald) Trump sigue siendo el presidente", señaló no obstante el primer ministro polaco, quien añadió que le "aconsejaría no abusar del veto como método de gobierno", en una pulla a su rival político, el presidente polaco, Karol Nawrocki, que es cercano al líder estadounidense.

Por su parte, Babis afirmó que los resultados fueron "los que cabía esperar", si bien advirtió que "no cambiará la situación (...), porque el presidente Trump tiene amplias competencias".

"Tengo la firme esperanza de que ahora finalmente se ocupe de lo que prometió, es decir, poner fin a la guerra en Ucrania y resolver el conflicto en el estrecho de Ormuz", añadió el dirigente checo.

Los comicios de medio mandato que se celebraron este martes en Estados Unidos culminaron con una victoria de los demócratas, que se hicieron con el control del Senado y de la Cámara de Representantes y triunfaron en territorios tradicionalmente conservadores.

Por otro lado, con respecto a la defensa y la economía comunitaria, Tusk afirmó que su país destina "el 7 % (del producto interior bruto) en total a seguridad y defensa" para construir "uno de los ejércitos más fuertes de la OTAN".

Sobre el presupuesto europeo, criticó a los países 'frugales' y enfatizó que "no es momento para recortes drásticos, es tiempo para una política realista".

En materia energética, expresó su rechazo al sistema ETS europeo, que fija un límite total de emisiones de CO2 a los Estados europeos y obliga a las empresas a comprar derechos por cada tonelada emitida, y dijo que "nuestras economías no pueden estar condenadas a sufrir y a pérdidas", en alusión a Polonia y la República Checa.

En la misma línea, Babis comparó la situación centroeuropea con la del sur del continente y aseguró que "tratamos de explicar a nuestros colegas que no estamos aquí como en España, no luce el sol, no hay viento, allí tienen mar".

"Nuestro colega Pedro Sánchez tiene electricidad a 26,50 euros y nosotros no", dijo en relación al precio del megavatio/hora.

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