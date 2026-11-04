Ucrania ataca centro logístico de Ozon en el sur de Rusia

"Nuestro centro logístico Adiguéisk-RFTs fue objeto de un ataque de drones. Evacuamos rápidamente a todos los empleados, según datos previos nadie resultó herido. Se desató un incendio, en el lugar de los hechos trabajan los servicios de Emergencias", indicó la compañía en su canal de Telegram.

Ozon señaló que las mercancías almacenadas en la instalación serán retiradas de los mostradores virtuales y no podrán ser adquiridas a menos que estén disponibles en otros centros logísticos.

"Parte de los pedidos serán entregados, el resto los traeremos de otras instalaciones", añadió.

Además, el líder de esta república rusa, Murat Kumpílov, informó en MAX, la red de mensajería rusa, de que "en la localidad de Petrov del distrito Teuchezhski los restos de un dron derribado dañaron una tubería de gas y los ventanales de una casa".

"La fuga de gas fue erradicada, no hubo víctimas", indicó.

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Kumpílov confirmó el incendio en Ozon y señaló que en estos momentos Emergencias trabaja en la extinción de las llamas.

El ataque tuvo lugar justo cuando Rusia celebra el Día de la Unidad Nacional, una fiesta que conmemora la victoria sobre la ocupación polaca en 1612.

La semana pasada, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, alertó de que "si durante las celebraciones hay bombardeos masivos, eso probablemente repercutirá en nuestro estado de ánimo, lo que es lógico", poniendo en peligro la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de EE.UU.

Estas declaraciones fueron hechas tras el masivo ataque de la semana pasada, uno de los mayores de toda la guerra con 1.214 drones derribados, que coincidió con la III cumbre Rusia-África celebrada en la capital rusa.

Según el Ministerio de Defensa, durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 709 drones ucranianos de ala fija" sobre 14 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.