ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:10

Un ataque a una estación policial en Colombia con un camión-bomba deja al menos un muerto

Imagen sin descripción

Bogotá, 4 nov (EFE).- Al menos un muerto y dos heridos dejó un ataque con un camión cargado de pólvora que explotó este miércoles contra una estación de Policía en la aldea El Patía, en el municipio de El Tambo, del convulso departamento del Cauca (suroeste de Colombia).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Lastimosamente un furgón cargado con explosivos fue detonado a 100 metros de la estación de Policía de El Patía, y nos deja un joven de 20 años fallecido (...) y dos adultas mayores que ya están siendo atendidas en un centro asistencial", dijo a medios locales la subsecretaria de Paz del Cauca, Diana Murillo.

Videos difundidos en redes sociales muestran al camión completamente destrozado, con escombros esparcidos por la zona y varias personas tendidas en el suelo en los alrededores.

La onda expansiva también dañó un autobús que se encontraba en el lugar y que perdió todas sus ventanas.

El ataque ocurrió en este municipio rural, situado sobre la vía Panamericana, donde en las últimas tres semanas se han registrado otros dos atentados contra peajes, en los que también se emplearon vehículos cargados con explosivos. Esos ataques dejaron un total de siete personas heridas.

En la madrugada de este miércoles otro ataque con explosivos contra un peaje en el vecino departamento del Valle del Cauca causó daños en la infraestructura, aunque no dejó víctimas.

Según las primeras informaciones, dos personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, aún por determinar, contra el peaje y huyeron del lugar.

En esa zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

El Cauca es un departamento estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica y escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones armadas ilegales.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar