Una película española se retira del festival Mar del Plata por su relación con Israel

Ambos aspectos eran desconocidos por el director de la película, Eloy Domínguez Serén, y por el productor, Felipe Lage Caro, cuando aceptaron la invitación, según aseguraron en un comunicado en Instagram publicado un día antes de que se inaugure este jueves la 41ª edición del festival, el único de categoría A en Latinoamérica.

"Consideramos inaceptables estas decisiones en un contexto histórico marcado por las sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos, con un genocidio en Gaza y con el Líbano y Cisjordania sufriendo constantes ataques", afirmaron Domínguez y Lage.

No obstante, dejaron claro que "no se trata de un ataque ni de un juicio hacia los cineastas israelíes", de los que desconocen su ideología y defienden su derecho a "crear y expresarse libremente", pero sí expresan su rechazo a "la financiación y el respaldo que estas producciones reciben de un Estado genocida".

"Vivimos en un aborrecible mundo que permite la barbarie. Nosotros nos negamos a aceptarla", agregaron el cineasta y el productor, que aseguraron que su corazón "está con el pueblo palestino y el libanés".

'Tralovento' es una de las películas de la productora de la región española de Galicia Zeitun Films, fundada en 2009 en A Coruña (noroeste) por el cineasta Oliver Laxe y su hermano Felipe Lage Caro.

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Con ella, Laxe realizó sus primeras obras, como 'Todos vosotros sois capitanes' y 'Mimosas'.

El cineasta creó en diciembre de 2021 su propia productora, Filmes da Ermida, a través de la que, en alianza con productoras como El Deseo (de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar), impulsó sus proyectos más recientes, como la aclamada película 'Sirāt' (2025).