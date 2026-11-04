Uruguay prevé una nueva inversión en centros de datos además de la de Solaria de España

“Podría decir que hay en la vuelta alguna inversión”, afirmó Sánchez en un almuerzo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay en Montevideo.

Aunque no dio a conocer el origen de la empresa ni el monto, adelantó que podría haber “nuevos anuncios de inversiones importantes” en este sector.

Sánchez aseguró que Uruguay tiene “espacio” y “previsión de largo plazo" para poder captar otros centros de datos.

Según explicó, el costo de la energía es “un elemento central” para que las empresas tomen estas decisiones y agregó que el Gobierno trazó una hoja de ruta con el sector privado e intercambió información con “muchos interesados”, pero que hasta ahora solo Solaria “tomó la decisión” de firmar un memorando de entendimiento.

El 14 de octubre, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, presentó el proyecto de Solaria como la mayor inversión de la historia del país.

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Son 5.700 millones de dólares: 5.500 millones para un parque de centros de datos de 500 megavatios y 200 millones para 350 megavatios de generación solar. Se instalará en régimen de zona franca entre los departamentos de Canelones, San José y Florida.

La primera etapa, con 200 megavatios de centros de datos y toda la generación solar, está prevista para 2029. Según la Presidencia, el proyecto dará trabajo a unas 3.100 personas durante la construcción y generará 1.500 empleos permanentes.

Sánchez dijo que el proyecto de Solaria “se acoplaba perfectamente” a las previsiones de la eléctrica estatal UTE.

Para sostener la demanda de estas industrias, el país licita actualmente una línea de transmisión de 500 kilovoltios que unirá el norte con el sur.

Durante el acto, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, recordó que su país es el principal inversor extranjero en Uruguay con casi 8.300 millones de dólares de inversión acumulada según el Banco Central uruguayo.