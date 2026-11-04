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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 23:40

Variety premia a 'La bola negra' en Miami mientras Los Javis conectan con público latino

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Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- La revista estadounidense Variety premió este miércoles por el filme 'La bola negra' a los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, así como al actor Guitarricadelafuente en Miami, donde los cineastas destacaron su conexión con el público latino.

Por EFE
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En el Festival de Cine Miami GEMS, que muestra filmes que serán favoritos en la temporada de premios, Variety entregó el 'Visionary Director Award' a Los Javis por su "trabajo visionario" en 'La bola negra', que la revista estadounidense considera como una de las favoritas para el Óscar.

En tanto, Guitarricadelafuente recibió el reconocimiento 'Virtuoso Award' por su debut como actor en el filme, en el que interpreta a Sebastián, el personaje principal de la historia que transcurre durante la Guerra Civil española.

'La bola negra', un drama LGBTI con tres historias que se entrelazan de 1932, 1937 y 2017 y que está inspirado en una obra inacabada del poeta Federico García Lorca, encabezó la selección en español del Festival de Cine Miami GEMS (Miami Film Festival GEMS), que busca conectar el cine iberoamericano con audiencias en EE.UU.

Calvo declaró a EFE que "conectar con el público latino es increíble, es maravilloso", algo que ya "lo hizo mucho 'Paquita Salas'", una serie de comedia que protagoniza Brays Efe, quien también tiene un papel estelar en 'La bola negra'.

"Para mí, el público latino es todo. Yo he crecido viendo cine latino toda mi adolescencia, es el cine que me ha formado. Entonces, conectar con este público, no solo el cine, la literatura latinoamericana, es importantísima en nuestra obra", compartió.

"Paquita estaría muy orgullosa esta noche de vernos recibir un premio en Miami", añadió Ambrossi entre risas.

También este miércoles el Festival de Cine de Londres ('London Film Festival') anunció que 'La bola negra' obtuvo el premio del público de la 70 edición del certamen.

Además, el martes trascendió que la película ya es la más vista del año en España con 5,5 millones de entradas vendidas, por encima de 'Spider-man'.

Ambrossi consideró "impresionante ver cómo está resonando la película con todo tipo de públicos".

"Desde Corea, acabamos de ganar en Londres, ahora hoy recibimos el premio en Miami, es impresionante, me hace muy feliz, sobre todo porque habla de la cultura española, sobre todo porque habla de Lorca y, sobre todo, porque genera debates que me parecen superinteresantes y supersanos", manifestó a EFE.

Guitarricadelafuente, quien en 2025 debutó en Estados Unidos con un concierto en Miami, también señaló a EFE que es "precioso" ver "cómo está conectando con tanta gente más allá" de España.

"Estar aquí de nuevo en Miami, que siento que hay una comunidad aquí con la que me siento muy identificada cuando he venido por hacer música y para tocar por primera vez, estar aquí, pero en calidad de actor, es algo que jamás lo habría imaginado", indicó.

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