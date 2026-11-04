Washington y Denver votan prohibir el 'foie gras' e Idaho elige un rifle como símbolo

Estas consultas, conocidas como iniciativas o medidas electorales, permiten a los ciudadanos pronunciarse directamente sobre asuntos públicos sin dejar la decisión exclusivamente en manos de sus representantes.

Entre las propuestas más llamativas de esta jornada estuvieron las de Washington y Denver, que aprobaron prohibir la comercialización del 'foie gras', un producto gastronómico elaborado con el hígado de patos y ocas sometidos a alimentación forzada para provocar su engorde.

La propuesta de la capital estadounidense, conocida como "Iniciativa 86", recibió el respaldo del 73,3 % de los votantes, mientras que Denver, en Colorado, aprobó con un 66,55 % de los votos una medida similar.

La iniciativa de Washington, impulsada por grupos defensores de los animales, prohíbe tanto la alimentación forzada de las aves como la venta y distribución de productos derivados de esta práctica.

Restaurantes y carnicerías han manifestado su oposición a la prohibición, que contempla multas de entre 1.000 y 5.000 dólares para los establecimientos que la incumplan y la posibilidad de retirar la licencia comercial a los reincidentes. Está previsto que entre en vigor el 1 de julio de 2027, según medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

California promulgó una prohibición similar en 2012, aunque medios locales como Los Angeles Times han informado de que el producto continúa disponible en algunas tiendas.

Otra de las consultas más inusuales tuvo lugar en Idaho, donde los votantes eligieron entre seis armas históricas para designar un símbolo oficial del estado.

El rifle Winchester Modelo 1873, conocido como "el arma que conquistó el Oeste", obtuvo el 31,1 % de los votos, por delante del Winchester Modelo 1894, que recibió el 25,3 %, según el escrutinio provisional.

La consulta tenía carácter no vinculante, por lo que la designación definitiva del arma oficial todavía deberá pasar por la Legislatura estatal.

En Nuevo México, los electores aprobaron una reforma constitucional, con el 63,42 % de los votos, para establecer un salario para los integrantes de la Legislatura estatal, que hasta ahora no recibían una remuneración fija.

La retribución estará vinculada al ingreso familiar mediano del estado.

Finalmente, en Houston, Texas, los votantes también se pronunciaron sobre una modificación municipal para reducir la prioridad policial de la persecución de determinados delitos relacionados con la posesión de marihuana y prohibir las órdenes de registro que permiten a los agentes entrar en una vivienda sin llamar previamente a la puerta.