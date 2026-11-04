ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 20:30

Washington y Denver votan prohibir el 'foie gras' e Idaho elige un rifle como símbolo

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- Además de elegir a sus representantes en el Congreso y renovar distintos cargos estatales y locales, los estadounidenses votaron este martes decenas de propuestas sobre leyes, reformas constitucionales y asuntos municipales, algunas de ellas tan particulares como prohibir la venta de foie gras o designar un rifle del siglo XIX como símbolo oficial de un estado.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Estas consultas, conocidas como iniciativas o medidas electorales, permiten a los ciudadanos pronunciarse directamente sobre asuntos públicos sin dejar la decisión exclusivamente en manos de sus representantes.

Entre las propuestas más llamativas de esta jornada estuvieron las de Washington y Denver, que aprobaron prohibir la comercialización del 'foie gras', un producto gastronómico elaborado con el hígado de patos y ocas sometidos a alimentación forzada para provocar su engorde.

La propuesta de la capital estadounidense, conocida como "Iniciativa 86", recibió el respaldo del 73,3 % de los votantes, mientras que Denver, en Colorado, aprobó con un 66,55 % de los votos una medida similar.

La iniciativa de Washington, impulsada por grupos defensores de los animales, prohíbe tanto la alimentación forzada de las aves como la venta y distribución de productos derivados de esta práctica.

Restaurantes y carnicerías han manifestado su oposición a la prohibición, que contempla multas de entre 1.000 y 5.000 dólares para los establecimientos que la incumplan y la posibilidad de retirar la licencia comercial a los reincidentes. Está previsto que entre en vigor el 1 de julio de 2027, según medios locales.

California promulgó una prohibición similar en 2012, aunque medios locales como Los Angeles Times han informado de que el producto continúa disponible en algunas tiendas.

Otra de las consultas más inusuales tuvo lugar en Idaho, donde los votantes eligieron entre seis armas históricas para designar un símbolo oficial del estado.

El rifle Winchester Modelo 1873, conocido como "el arma que conquistó el Oeste", obtuvo el 31,1 % de los votos, por delante del Winchester Modelo 1894, que recibió el 25,3 %, según el escrutinio provisional.

La consulta tenía carácter no vinculante, por lo que la designación definitiva del arma oficial todavía deberá pasar por la Legislatura estatal.

En Nuevo México, los electores aprobaron una reforma constitucional, con el 63,42 % de los votos, para establecer un salario para los integrantes de la Legislatura estatal, que hasta ahora no recibían una remuneración fija.

La retribución estará vinculada al ingreso familiar mediano del estado.

Finalmente, en Houston, Texas, los votantes también se pronunciaron sobre una modificación municipal para reducir la prioridad policial de la persecución de determinados delitos relacionados con la posesión de marihuana y prohibir las órdenes de registro que permiten a los agentes entrar en una vivienda sin llamar previamente a la puerta.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Economía
¿Quién es Raúl Vera Bogado?: antecedentes del candidato de Peña para el BCP
Ver más

Te puede interesar