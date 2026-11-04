Xavier Becerra será el primer gobernador de origen latino de California, según sondeos

El veterano político de 68 años lidera la contienda para suceder al democrata Gavin Newsom al cargo de la gobernatura del estado más poblado de Estados Unidos, contra el republicano Steve Hilton.

Becerra se convertiría así en el primer mandatario de raíces mexicanas al frente del Estado Dorado desde que pertenece a Estados Unidos, y su victoria consolidaría a California como un bastión demócrata, que ha puesto cara a la Administración del presidente Donald Trump.

La victoria de Becerra frente al republicano no toma por sorpresa en un estado donde la comunidad latina representa el 40 % de la población total.

Becerra ocupó la cartera de secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). Anteriormente, fue fiscal general de California, miembro de la Cámara de Representantes durante doce legislaturas y miembro de la Legislatura estatal durante dos años.

El demócrata pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas de junio, cuando compitió contra 61 aspirantes, a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.