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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:35

Zelenski llega a España por sorpresa en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aterrizó este miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a donde se ha desplazado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española.

Por EFE
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Según han confirmado fuentes de La Moncloa, el presidente ucraniano se reunirá con los mandatarios iberoamericanos participantes en la cumbre para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales.

La inauguración de la cita se celebra esta tarde en el Teatro Real y posteriormente tendrá lugar una cena de gala con los reyes. Será mañana, jueves, cuando se celebre el plenario de mandatarios iberoamericanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá a Zelenski mañana en el marco de la cumbre y por la tarde ambos mantendrán un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa.

El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra, añadieron las mismas fuentes.

También se espera que el mandatario ucraniano se reúna con el rey Felipe VI, a falta de confirmación oficial.

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