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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:20

Zelenski ve insuficiente reacción internacional al ataque ruso con 40 muertos en Zaporiyia

Imagen sin descripción

Kiev, 4 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este miércoles la "muy escasa reacción" internacional que ha suscitado ataque ruso del lunes contra una escuela subterránea de la región de Zaporiyia donde se repartía ayuda humanitaria, en el que la cifra de muertos confirmados ha alcanzado ya los 40.

Por EFE
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"Desgraciadamente, ha habido muy escasa reacción en el mundo a este ataque delirante", dijo Zelenski en su cuenta de X, en un mensaje sobre el bombardeo en el que afirmó también que los equipos de rescate ya han recobrado 40 cuerpos.

El presidente ucraniano agregó que "más de 30 personas podrían estar aún bajo los escombros", por lo que es probable que el número de muertos continúe creciendo a medida que avancen las labores de búsqueda.

Zelenski dijo que las fuerzas rusas lanzaron un total de nueve bombas aéreas -explosivos de gran potencia que se arrojan desde aviones y sirven normalmente para destruir fortificaciones- contra la escuela, que fue construida bajo tierra durante la guerra en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente de Zaporiyia, para que pudiera funcionar también durante las hostilidades.

El centro se utilizaba hasta su destrucción el lunes por parte de las fuerzas rusas como punto de distribución de comida y medicinas y también como refugio antiaéreo para los vecinos que no habían abandonado el pueblo pese a la cercanía de los combates.

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