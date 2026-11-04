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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:55

Zimbabue detiene al hijo menor de Mugabe por agredir a un oficial anticorrupción

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Nairobi, 4 nov (EFE).- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente de Zimbabue Robert Mugabe (1987-2017), fue detenido junto a cuatro personas más por agredir a un oficial anticorrupción que les requisó dos vehículos de lujo introducidos en el país de forma irregular, informó este miércoles la Policía zimbabuense.

Por EFE
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Chatunga Mugabe, de 29 años, fue arrestado junto con Munase Mubawu (43), Terrence Johannes Chinyemba (42), Fredson Peter (33) y Solomon Pamire (34) "en relación con un caso de agresión ocurrido en The Brompton Guest Lodge", un alojamiento turístico de Harare, la capital del país, según el comunicado policial.

La agresión tuvo lugar la víspera a las 18:30 hora local (16:30 GMT) y los arrestados comparecerán ante un tribunal este jueves.

Según medios locales, se encuentran detenidos en la Comisaría del barrio de Highlands después de importar de forma ilegal un coche Mercedes Benz GLE 53 y otro Laborghini Urus.

Cuando los agentes de la Comisión Anticorrupción de Zimbabue localizaron ambos vehículos y se disponían a requisarlos, los cinco individuos les agredieron.

El hijo de Mugabe fue detenido el 1 de octubre en Harare por supuesta posesión de drogas, aunque se le retiraron los cargos y fue liberado antes de comparecer ante un juez.

Chatunga regresó a Zimbabue el pasado 30 de abril después de que un tribunal de Sudáfrica ordenase su deportación, tras condenarlo por usar una réplica de un arma de fuego e infringir la ley de inmigración sudafricana.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca del selecto barrio de Sandton.

También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Su padre, Robert Mugabe, fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987 y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, pero con privilegios garantizados por su sucesor, Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.

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