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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:05

Abinader propone a República Dominicana como sede de la nueva Alianza Iberoamericana de IA

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, propuso este jueves a su país como sede para la nueva Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial (IA), al tiempo que abogó por estrechar la cooperación entre países en agricultura familiar y protección social.

Por EFE
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En su intervención ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, Abinader consideró que "es el momento de pasar de las propuestas a la aplicación de las mismas" y por ello sugirió que su país acoja un nuevo centro "que podría operar como la entidad que motorizará la consolidación de ese importante instrumento".

Abinader pondrá a disposición de esa sede "todos los recursos de infraestructura institucionales y técnicos" con los que cuenta la República Dominicana para albergar la sede de la alianza.

Tras evocar los logros de su gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la reforma constitucional de 2024 para garantizar la alternancia, el mandatario instó a los líderes de la región a profundizar la cooperación Sur-Sur y a gobernar la transformación digital de acuerdo con los derechos digitales.

"La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades", aseveró el dominicano.

Del mismo modo, como nación especialmente consciente de sus consecuencias, abogó por reforzar la cooperación iberoamericana contra el cambio climático, principalmente en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos, "porque la resiliencia no se construye en aislamiento, sino también a través de la solidaridad".

Para Abinader, la fortaleza de la comunidad iberoamericana nace de la diversidad y de la capacidad de abordar un futuro común a pesar de las diferencias entre los países, por lo que no se debe temer a las divergencias que puedan surgir de las sociedades.

"Que el futuro de Iberoamérica no sea simplemente algo que nos sucede, sino una obra que construimos juntos", sentenció.

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