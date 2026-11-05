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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:05

AI pide a León XIV que inste a Gobierno argentino a garantizar derechos de los vulnerables

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) argentina pidió este jueves al papa León XIV que inste a las autoridades del país a garantizar los derechos de las personas más vulnerables durante su próxima visita a Argentina, entre el 8 y 11 de noviembre, en una carta en la que denunció el repliegue del Estado de la protección de estos sectores durante el Gobierno de Javier Milei.

Por EFE
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"Le pedimos respetuosamente que, en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad argentina, haga un llamado a garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica, y rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión", señala el documento difundido por la organización

En la carta, la AI afirma que el ajuste fiscal aplicado desde 2023 se llevó adelante sin evaluaciones de impacto en derechos humanos y señala que el gasto público cayó más del 37 % en términos reales entre 2023 y 2026, hasta alcanzar su nivel más bajo en dos décadas.

Los recortes afectaron, según AI, a áreas como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé reducciones del 99 % en vivienda, del 47 % en políticas alimentarias y del 44 % en educación y cultura.

El documento también advierte sobre la situación de las personas con discapacidad, uno de los colectivos incluidos en la agenda del pontífice, que visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. AI alerta sobre las demoras e insuficiencias de los aportes estatales y el riesgo para la continuidad de las instituciones que prestan servicios a este sector.

En materia laboral, señala que una de cada cinco personas con empleo vivía en un hogar pobre durante el primer semestre de 2026 y cuestiona la reforma laboral aprobada en febrero por considerar que debilita las condiciones de trabajo y restringe el derecho de huelga.

La organización también denuncia la criminalización de la protesta, la violencia contra periodistas y la expansión de las capacidades estatales de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial e inteligencia artificial.

León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre, se reunirá con Milei, referentes religiosos y de la sociedad civil. Presidirá también misas multitudinarias en Buenos Aires y Córdoba y permanecerá en el país hasta el día 11, cuando continuará su gira latinoamericana por Perú.

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