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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:40

Air Europa abrirá una ruta entre la ciudad colombiana de Barranquilla y Madrid este año

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Bogotá, 5 nov (EFE).- La aerolínea Air Europa abrirá una nueva ruta entre la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, y Madrid el próximo 18 de diciembre, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

Por EFE
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"Nos reunimos con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, para fortalecer la presencia de la aerolínea en nuestro país y explorar nuevas oportunidades de conexión con Europa", expresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, en un mensaje en la red social X.

El ministro agregó: "A las rutas Bogotá-Madrid y Medellín-Madrid se sumará Barranquilla-Madrid, que comenzará a operar el próximo 18 de diciembre. Además, analizamos la posibilidad de establecer una nueva conexión Cali-Madrid".

El alto funcionario, que forma parte de la delegación colombiana que participa hasta hoy en la XXX Cumbre Iberoamericana en la capital española, destacó que esta decisión de la aerolínea europea forma parte del trabajo "para fortalecer la conectividad aérea internacional y potenciar el turismo, la inversión y los negocios".

"Seguimos avanzando en la 'Misión Crecer', generando confianza y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico y la generación de empleo. ¡Conectamos a Colombia con el mundo y construimos la Patria Milagro", señaló.

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