Al menos 2 muertos y 15 atrapados tras colapsar un edificio en obras pleno centro de Delhi

"Se teme que al menos 15 personas estén atrapadas, varias han resultado heridas. Recibimos una llamada a las 9:50 de la mañana (04:20 GMT). Equipos de Autoridad Nacional de Desastres, la Policía de Delhi y otros participan en la operación de rescate", informó a los medios un oficial del Servicio de Bomberos de Delhi en vídeo.

Los equipos de emergencia recuperaron dos cadáveres y rescataron a varios trabajadores heridos entre los escombros, según la agencia india PTI. Las autoridades indicaron que aún no se ha determinado la identidad de los fallecidos.

El edificio derrumbado se encuentra en el mercado de Chawri Bazaar, en la zona más poblada de Nueva Delhi, conocida como la Vieja Delhi, un laberinto histórico con densidades que rondan los 27.000 habitantes por kilómetro cuadrado, según el último censo del país.

Los equipos de emergencia tratan de retirar los escombros y localizar con vida a los sepultados, la mayoría trabajadores de la construcción.

Hace apenas dos días, otros dos hombres murieron en el noreste de Nueva Delhi después de que el techo de un edificio en construcción cediera sobre los trabajadores. En octubre, el colapso de un edificio de cuatro plantas causó cuatro muertos, y en septiembre otras siete personas fallecieron tras el desplome de una residencia estudiantil.

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Más de 160 personas han fallecido solo en la capital india en derrumbes durante los últimos cinco años, según un informe oficial del Gobierno.