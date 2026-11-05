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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:55

Al menos 7 muertos en ataque atribuido a A. Saudí contra una granja en Yemen, dicen hutíes

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Saná, 5 nov (EFE).- Al menos siete personas murieron este jueves y otras seis resultaron heridas, entre ellas dos paramédicos de la Defensa Civil, en un ataque aéreo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra una granja en la provincia de Saada, en el norte del Yemen, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes chiíes hutíes.

Por EFE
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El portavoz del ministerio, Anees al Asbahi, dijo a la agencia de noticias Saba (controlada por los hutíes) que dos ataques aéreos impactaron contra una granja en la zona de Al Talh, en el distrito de Sahar, provincia de Saada, uno de los principales bastiones de los rebeldes.

El primer ataque tuvo como objetivo la granja, mientras que el segundo alcanzó a paramédicos de la Defensa Civil cuando intentaban llegar al lugar para evacuar a los heridos, según Al Asbahi.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan ante los informes de varias personas desaparecidas, añadió, y señaló que los equipos de rescate también enfrentan dificultades para identificar a algunas de las víctimas.

Hasta el momento, la coalición capitaneada por Riad no ha reaccionado a esta información.

Las autoridades hutíes atribuyen frecuentemente las muertes y lesiones en las zonas bajo su control a ataques aéreos liderados por Arabia Saudí, mientras que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente ha acusado al grupo de fallos en el lanzamiento de misiles que impactaron en zonas civiles.

Responsables gubernamentales han declarado que algunos ataques saudíes reportados fueron causados ​​por cohetes hutíes que no alcanzaron sus objetivos.

Los insurgentes han intensificado sus operaciones transfronterizas contra infraestructuras saudíes, en el marco de la reanudación de las hostilidades en el Yemen desde mediados de julio.

Los ataques hutíes contra Arabia Saudí, que interviene en el conflicto en el Yemen desde 2015, se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes para recuperar territorios bajo control insurgente.

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