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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:25

Al menos 8 muertos en un homicidio múltiple en una región rural de Turquía

Imagen sin descripción

Estambul, 5 nov (EFE).- Al menos ocho personas fueron asesinadas a tiros de escopeta este jueves por un desconocido en tres localidades de la provincia de Afyonkarahisar, en el centro de Turquía, informó la agencia turca Anadolu.

Por EFE
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Tras ser alertada sobre varias personas halladas sin vida dentro de un automóvil, la policía descubrió un total de ocho víctimas —al menos tres de ellas mujeres— repartidas en tres escenarios distintos del mismo municipio

Según reconstruye la cadena NTV, el homicida mató primero a tiros a tres mujeres que se hallaban en un coche en una pequeña localidad a unos 20 kilómetros al norte de Afyonkarahisar.

Luego robó una furgoneta roja y se desplazó a otra aldea, a unos 15 kilómetros de distancia, donde disparó y mató a otras tres personas, igualmente en el interior de un coche.

Finalmente condujo unos 15 kilómetros hacia otra aldea aislada en una zona rural, donde disparó y mató a dos personas en un coche, para después huir al norte.

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo para detener al homicida, cuya identidad ya creen conocer, y pocas horas más tarde hallaron la furgoneta atascada en el barro en una región boscosa en la vecina provincia de Eskisehir.

Un fuerte contingente policial, apoyado por drones, ha rodeado la zona en la que se cree que se halla el fugitivo.

La prensa ha difundido una imagen, aparentemente grabada con el móvil desde un balcón, en el que se ve a un hombre relativamente joven, armado con una escopeta, entrar y salir de una furgoneta roja, pero no ha difundido ninguna información sobre los posibles motivos del homicida.

Las autoridades investigan además si este suceso tiene relación con otro ataque, ocurrido horas antes en la periferia de la ciudad de Afyonkarahisar, en el que un desconocido disparó con una escopeta contra una mujer en un coche y la dejó gravemente herida.

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