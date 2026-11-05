Al menos 9 muertos y 8 heridos en dos emboscadas armadas en el norte de Sudán del Sur

"Tres personas que viajaban en una motocicleta murieron en una de las emboscadas, mientras que otras seis fueron abatidas a tiros en un vehículo de pasajeros", explicó a EFE el responsable policial de la zona, Lual Bol Lual.

El mando policial añadió que cinco pasajeros del vehículo resultaron heridos durante el tiroteo, si bien no precisó las circunstancias exactas en las que sufrieron lesiones las otras tres personas contabilizadas en el balance de heridos.

Según las investigaciones preliminares, los ataques fueron ejecutados por un grupo organizado de doce hombres armados.

"Estos delincuentes están bien armados y son doce; uno de ellos no lleva arma. Algunos son de Akook y Awan, y otros de Leer. Se trata de una banda de delincuentes", aseguró Lual.

Tras los asaltos, las fuerzas policiales desplegaron un operativo en colaboración con otros organismos de seguridad, jefes tradicionales y líderes comunitarios de la zona de Mijook-wuot -una aldea del estado de Warrap- para dar con los sospechosos.

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Por el momento no se han producido detenciones y el motivo de los ataques continúa bajo investigación.

El suceso tiene lugar apenas dos semanas después de que choques intercomunitarios dejaran 72 muertos y 38 heridos en este mismo estado, donde los asaltos en carreteras secundarias y contra aldeas rurales siguen representando el principal foco de inseguridad.

Sudán del Sur, independiente desde 2011, afronta continuos episodios de violencia armada local y delincuencia organizada, alimentados por la proliferación de armas de fuego y agravados por la inestabilidad política y la crisis económica del país.