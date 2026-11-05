Alcanzado por dos proyectiles un buque cisterna al norte de la costa de Catar, dice UKMTO

La entidad recibió un informe de "un incidente a 50 millas náuticas (93 kilómetros) al norte de Madinat ash Shamal", ciudad situada a unos 100 kilómetros al norte de Doha -la capital de Catar-, en el que un "buque cisterna fue alcanzado por dos proyectiles no identificados".

"Por el momento, se desconoce el estado de la tripulación, la evaluación de los daños y el impacto ambiental", afirmó la UKMTO sobre el ataque que data de ayer.

Hasta el momento, Catar no ha reaccionado ante esta información.

Entretanto, la Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves que dos petroleros y un remolcador ardieron tras chocar con minas marinas en el estrecho de Ormuz, ya que, según el cuerpo militar, intentaban pasar por una "ruta no autorizada" de esta estratégica vía.

Los incidentes tienen lugar en medio de negociaciones mediadas por Catar para evitar que se reanude la guerra entre Estados Unidos e Irán.