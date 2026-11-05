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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Alemania elige a teniente general Christian Freuding como nuevo jefe del Estado Mayor

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Berlín, 5 nov (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció este jueves que ha elegido al teniente general Christian Freuding, actualmente responsable del Ejército de Tierra, como nuevo jefe del Estado Mayor, en sustitución del general Carsten Breuer, que se convertirá en presidente del Comité Militar de la OTAN.

Por EFE
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Freuding asumirá formalmente el cargo de inspector general de la Fuerzas Armadas de Alemania en febrero de 2027, con lo que se convertirá en el mando militar alemán de mayor rango.

En un comunicado, Pistorius resaltó las virtudes del teniente general, que ha demostrado "que también en tiempos de grandes cambios y retos mantiene la sangre fría y toma y aplica rápidamente decisiones adecuadas".

El ministro resaltó que, como director del gabinete especial para la guerra de Ucrania, Freuding analizó el desarrollo tecnológico que ha traído consigo ese conflicto y ha sacado conclusiones para la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas de Alemania.

Posteriormente, en su función de inspector del Ejército de Tierra, Freuding se ha encargado de que se vaya a establecer el primer regimiento de drones de las Fuerzas Armadas alemanas, destacó Pistorius, que alabó también la "entrega" y el "compañerismo" del militar.

Freuding, nacido en 1971, es un militar de carrera que ha servido en Bosnia-Herzegovina y en Afganistán.

Reemplazará al general Carsten Breuer, que fue elegido hace un mes por los jefes de Estado Mayor de los países de la OTAN para encabezar el Comité Militar de la Alianza Atlántica, que preside actualmente el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone.

Breuer, que ocupaba desde 2023 el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas germanas, asumirá a mediados de 2027 su nueva función, en la que actuará como asesor militar del secretario general de la OTAN, Mark Ruttte.

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