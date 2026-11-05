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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:10

Artistas latinos pintan autobuses en Puerto Rico inspirados en la cultura y la música

Imagen sin descripción

San Juan, 5 nov (EFE).- Ocho artistas de Puerto Rico, Colombia y Venezuela pintaron al estilo muralismo, arte urbano, ilustración, pintura y arte digital siete autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano local con obras inspiradas en la identidad cultural, la música y las experiencias humanas.

Por EFE
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La iniciativa 'GALERÍA Puerto Rico', organizada por la firma Yellow Media Group, presidida por Tito Feliciano, lleva el arte local e internacional más allá de los espacios tradicionales de exhibición, según un comunicado difundido este jueves.

"'GALERÍA Puerto Rico' es un proyecto que demuestra que el transporte público es mucho más que un medio para llegar de un lugar a otro. Es un espacio que conecta personas, comunidades y marcas", destacó Feliciano en la nota.

Feliciano explicó que la iniciativa "busca darles una nueva dimensión a esos espacios, convirtiéndolos en escenarios para el talento artístico y evidenciando cómo la creatividad puede generar conexiones que van más allá de lo convencional".

Según detalló el comunicado, las piezas recubren las carrocerías de los autobuses que recorrerán distintas rutas de Bayamón -municipio aledaño a San Juan- y el área metropolitana de la capital, acercando el arte a la vida cotidiana, dando visibilidad al transporte público y demostrando el potencial de estos espacios como plataformas de comunicación.

"Esta iniciativa transforma la experiencia de quienes utilizan nuestras 'guaguas' diariamente. Nos permite acercar el arte a las comunidades, proyectar una nueva imagen de la AMA y despertar el interés de nuevos usuarios", añadió Luis González Rosario, presidente de la AMA, en el comunicado.

"Queremos que la ciudadanía vea en nuestras guaguas no solo un medio de transportación, sino también un espacio de conexión con nuestra cultura y nuestra identidad como puertorriqueños", enfatizó.

Las obras de los artistas puertorriqueños que participan en el proyecto son: 'Soñando', de Sergio 'Stuff' Vázquez; 'Baya-Móntate', de Spear Torres; 'Seguimos Aquí', de Abismael 'Aby' Ruiz; 'La Mirada', de Don Rimx; y 'Baitcaster Zippo', de Carlos Dávila Rinaldi.

A estos se unen 'El Coquí de Golden', del venezolano Golden; y 'PERREO RICO' y 'Seguimos Siendo Niños', de los colombianos MANIATIC y Agüd, respectivamente.

La selección de artistas surgió de una convocatoria que generó más de 1.000 solicitudes y casi 300 propuestas, que fueron evaluadas según la trayectoria de cada artista, el impacto visual y la conexión cultural.

La exhibición de las obras de arte en los autobuses y el Tren Urbano se extenderá hasta finales de enero de 2027.

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