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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:55

Arzobispado boliviano se declara incompetente para excomulgar a dos jesuitas españoles

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La Paz, 5 nov (EFE).- El Arzobispado de la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, declaró que "no tiene competencia" para atender la demanda de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) para la excomunión de los exprovinciales jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, sentenciados por encubrir abusos sexuales a menores.

Por EFE
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Recolons y Alaix fueron condenados en 2025 a un año de prisión por encubrir las agresiones sexuales cometidas contra menores por el también sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. La sentencia fue confirmada en mayo pasado y actualmente se encuentra en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Arzobispado de Cochabamba argumentó en una carta enviada a la CBS que el caso aún está en la justicia ordinaria, por lo que considera necesario "esperar la conclusión de dicho proceso judicial" para evitar toda actuación "que pueda ser interpretada indebidamente como una injerencia".

También señaló que, según el Derecho Canónico, la Arquidiósesis de Cochabamba "no tiene competencia para atender la solicitud", puesto que el caso es de conocimiento de la Compañía de Jesús y la Santa Sede.

El vocero de la CBS, Edwin Alvarado, dijo a EFE que la negativa del Arzobispado genera "frustración" y una "revictimización" hacia los afectados, quienes sienten que la Iglesia les "niega" el acceso a la Justicia.

Alvarado consideró que los argumentos del Arzobispado son "irrisorios" porque carecen de una fundamentación de acuerdo al Derecho Canónico.

El vocero mencionó que la CBS analizará el camino a seguir con la denuncia eclesiástica o si acudirá directamente a la Santa Sede.

La CBS presentó la anterior semana una denuncia eclesial ante el Arzobispado de Cochabamba contra Recolons y Alaix para solicitar su "excomunión", "dimisión del estado clerical" y la "prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio, ministerio, cargo eclesiástico, y de residir en casas religiosas o cerca de menores".

Según la querella, los ex altos mandos jesuitas en Bolivia incurrieron presuntamente en "encubrimiento", "absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento con un menor", "abuso de la potestad eclesiástica" y "delitos contra la dignidad humana", faltas señaladas en el Código de Derecho Canónico.

Recolons, de 82 años, fue provincial de los jesuitas entre 1993 y 1999, y luego uno de los más altos funcionarios de la orden en Roma, mientras que Alaix, de 86, fue la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1999 y 2007.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que el medio El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en Cochabamba.

El fallo judicial contra Recolons y Alaix señaló que entre los "hechos probados", está la autenticidad del diario de Pedrajas y su rol como profesor, subdirector y director del colegio Juan XXIII, además de su función como maestro de novicios de la Compañía de Jesús.

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