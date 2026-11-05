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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:45

Ascienden a dos los muertos por el incendio en una fábrica de Panasonic en Taiwán

Imagen sin descripción

Taipéi, 5 nov (EFE).- Los dos trabajadores que permanecían desaparecidos tras el incendio declarado el miércoles en una fábrica operada por una filial de la japonesa Panasonic en el noroeste de Taiwán fueron hallados muertos este jueves, lo que eleva el balance del siniestro a dos fallecidos y cinco heridos, informaron las autoridades locales.

Por EFE
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Según el Departamento de Bomberos del condado de Hsinchu, citado por la agencia taiwanesa CNA, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de los dos empleados en el interior de la planta, situada en el municipio de Hukou, aunque sus identidades todavía estaban pendientes de confirmación.

El primer cadáver fue encontrado hacia las 12:30 horas (04:30 GMT) en la cuarta planta del edificio, mientras que el segundo fue localizado alrededor de las 16:16 (08:16 GMT) en la primera planta, según medios locales.

El incendio se declaró hacia las 02:00 horas del miércoles (18:00 GMT del martes) en una nave industrial de Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan, donde se registraron explosiones y daños estructurales que dificultaron las labores de búsqueda.

Los cinco heridos, tres taiwaneses y dos vietnamitas, fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras las autoridades investigan las causas del fuego, sin que por el momento se haya determinado su origen.

La empresa está especializada en la fabricación de placas multicapa y materiales utilizados en productos electrónicos, y su planta se encuentra en Hsinchu, uno de los principales polos tecnológicos de Taiwán.

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