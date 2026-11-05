Balenciaga anuncia la salida de Pierpaolo Piccioli como director creativo

La nueva dirección creativa de la casa de moda se anunciará próximamente, indicó la compañía en un comunicado.

El presidente y consejero delegado de Balenciaga, Gianfranco Gianangeli, agradeció en la nota la contribución de Piccioli a la firma y destacó que su visión permitió reafirmar los orígenes de alta costura de la casa, así como su apuesta por la artesanía, la construcción y la creatividad.

"Estamos profundamente agradecidos por su contribución a Balenciaga", señaló Gianangeli, quien también reconoció al diseñador su dedicación, generosidad y colaboración.

Por su parte, el consejero delegado de Kering, Luca de Meo, calificó a Piccioli de "excepcional diseñador de alta costura y talento creativo", al tiempo que afirmó que el grupo aspira a preservar el espíritu vanguardista de Balenciaga, honrar su legado y seguir ampliando sus límites creativos.

Fundada por el diseñador español Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917 y establecida en París en 1937, la firma revolucionó la alta costura con sus innovaciones en formas y técnicas. Actualmente cuenta con colecciones de moda femenina y masculina, alta costura, accesorios, perfumes y objetos de arte.

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Kering, que empleaba a unas 44.000 personas en 2025 y registró unos ingresos de 14.700 millones de euros ese año, controla también marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen.