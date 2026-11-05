Beneficio de Emirates Group cae un 66 % ante crisis en el Golfo y el alza del crudo

Según su informe de resultados difundido este jueves, el conglomerado estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU), con sede en Dubai, registró un beneficio neto de 3.600 millones de dirhams (1.000 millones de dólares) en el primer semestre de su año fiscal, "lo que supone un descenso del 66 % respecto al año anterior".

Esto se debe al severo impacto operativo provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero pasado, y que ha provocado el cierre intermitente de espacios aéreos y la fuerte subida de los precios globales del combustible.

El documento señala también que se ha registrado una caída del 12 % en los ingresos totales del grupo, que se situaron en 66.200 millones de dirhams emiratíes (18.000 millones de dólares) frente a 75.400 millones de dirhams (20.600 millones de dólares) en el mismo periodo del año fiscal anterior.

Pese a ello, Emirates Group se felicita por su "sólido desempeño operativo", al asegurar que "el grupo alcanzó un EBITDA (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) de 12.500 millones de AED (3.400 millones de USD), aunque esta cifra siga siendo un 41 % inferior a los 21.100 millones de AED (5.700 millones de dólares) registrados en el mismo periodo del año anterior".

"El Grupo cerró el primer semestre de 2026-27 con una posición de efectivo de 54.100 millones de AED (14.700 millones de USD) a fecha de 30 de septiembre de 2026, frente a los 59.600 millones de AED (16.200 millones de USD) registrados el 31 de marzo de 2026", detalló.

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El informe apunta que Emirates Gruop "ha podido recurrir a sus propias y sólidas reservas de efectivo para atender las necesidades del negocio, incluidos los pagos anticipados por la adquisición de aeronaves y el cumplimiento de obligaciones de deuda existentes".

Asimismo, destaca que abonó a su propietario, la 'Investment Corporation of Dubai (ICD)', "los 2.000 millones de AED (545 millones de USD) restantes en concepto de dividendos, correspondientes al total de 3.500 millones de AED (953 millones de USD) declarados para el ejercicio financiero 2025-26".

El presidente y director ejecutivo del grupo y de la aerolínea Emirates Airline, Ahmed bin Sayeed al Maktoum, enfatizó en el informe que "han sido seis meses exigentes" por la guerra, pero "que "nuestro modelo de negocio y nuestro equipo han superado la prueba (...) a pesar de desafíos regionales sin precedentes y de los elevados precios del combustible".

"Iniciamos la segunda mitad de nuestro ejercicio fiscal 2026-27 con un optimismo prudente. Si bien seguimos vigilando de cerca los costes y la evolución geopolítica", añadió.