ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 21:45

Bolivia registra una inflación de 6,03 % entre enero y octubre de 2026

Imagen sin descripción

La Paz, 5 nov (EFE).- Bolivia alcanzó una inflación acumulada de 6,03 % entre enero y octubre de este año, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 2,07 % en octubre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Asimismo, la variación de los precios a doce meses es de 7,08 %, según el reporte del instituto estatal.

La variación mensual de 2,07 % que se produjo en octubre es consecuencia del incremento de precios en las divisiones de bienes y servicios de transporte; alimentos y bebidas no alcohólicas; muebles, bienes y servicios domésticos; vivienda y servicios básicos, además de bebidas alcohólicas y tabaco, entre otros.

Además, los bienes y servicios con mayor incidencia positiva en octubre fueron el transporte, cebolla, papa, almuerzo, tomate y carne de res.

En tanto que los quesos, algunas legumbres y hortalizas, junto a enseres de higiene personal registraron una disminución de precios.

El INE también señaló que la inflación de octubre se debe al alza de precios en las mayores ciudades y centros urbanos, principalmente Potosí (3,77 %), Sucre (3,43 %), Cobija (3,06 %) y Tarija (2,48).

También hubo incrementos en cuatro municipios de la región oriental de Santa Cruz (2,31 %), Trinidad (2,0 %), en siete municipios del departamento central de Cochabamba (2,03 %), Oruro (1,62 %) y las ciudades vecinas de La Paz y El Alto (1,53 %).

La proyección anual realizada por el Gobierno boliviano antes de los conflictos sociales registrados en mayo y junio era una inflación de 14 %, después de que en 2025 la cifra llegó a un 20,4 %.

En agosto, el Banco Central de Bolivia proyectó en su 'Reporte de inflación y política monetaria. Segundo trimestre 2026' que el IPC este año llegue a 9,22 %, si bien alertó sobre riesgos internos y externos que podrían incidir en el incremento de precios.

La semana pasada, el Gobierno de Rodrigo Paz presentó el Presupuesto General de Estado para 2027, que proyecta una contracción económica de -1,5 % y una inflación de 10,7 %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar