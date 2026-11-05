Bruselas desembolsa otros 4.360 millones a Ucrania del préstamo de la UE

"Mientras prosiguen los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera para Ucrania, también lo hace el apoyo inquebrantable de la UE", valoró en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Los 3.700 millones corresponden al segundo de los tres pagos de 2026 de la asistencia macrofinanciera (AMF), el mecanismo de ayudas presupuestarias de la UE a cambio de reformas, que suma 8.350 millones de euros este año.

Kiev cumplió las doce condiciones exigidas, entre ellas adoptar legislación para gravar los ingresos de las plataformas digitales, eliminar la exención del IVA a las importaciones de bajo valor enviadas en paquetes y mejorar el cumplimiento tributario.

También avanzó, según la CE, en la planificación presupuestaria, la gestión de la inversión pública, la modernización de las aduanas y la auditoría externa.

Los 658 millones restantes, séptimo pago de defensa del instrumento, servirán para "adquirir drones, misiles, radares, sistemas de guerra electrónica y munición para la defensa aérea", sobre todo a empresas ucranianas.

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El componente de defensa suma así 16.400 millones desembolsados, de los 28.300 millones previstos para 2026.

Quedan disponibles este año otros 25.200 millones de euros de apoyo de la UE a Ucrania, a la que la Unión y sus Estados miembros han aportado 235.900 millones desde el inicio de la invasión rusa.