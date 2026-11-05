Cadena española de supermercados DIA vende su negocio en Argentina al Grupo de Narváez

La operación, que incluye a unas 900 tiendas de proximidad de DIA en Argentina, fue concretada a través de GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera la marca ChangoMás.

"Con esta adquisición, GDN Argentina alcanza una red de más de 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos", dijo este jueves GDN en un comunicado.

La compañía explicó que la incorporación del negocio de DIA le permite complementar distintos formatos comerciales, "integrando grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad, con el objetivo de ofrecer una propuesta más amplia y conveniente para los consumidores".

"Esta operación representa un paso relevante en la evolución de GDN Argentina y abre una nueva etapa enfocada en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo", añadió la empresa.