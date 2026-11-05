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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 11:15

Cafés con el rostro del papa León XIV se saborean en Lima a la espera de su llegada a Perú

Imagen sin descripción

Lima, 5 nov (EFE).- La figura del papa León XIV está presente hasta en el café que se saborea en Perú, el país donde se le considera "el papa peruano" y que cuenta los días para su visita, como sucede en una cafetería que sirve capuccinos con el retrato del pontífice dibujado sobre la crema.

Por EFE
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"La idea surgió de la manera más sencilla", cuenta a EFE Ariana Mallma, barista de Ynn Coffee, una cafetería situada en la capital peruana, una de las ciudades que visitará el papa en el país que lo acogió hace años.

El dueño de Ynn Coffee, Carlos Risco, buscaba personas que supieran dibujar en una taza de café (disciplina conocida como 'latte art') para la televisión y Mallma se presentó como voluntaria.

Desde que comenzaron hace dos meses a realizar estos dibujos, cuenta ilusionada que personas desde Canadá o Estados Unidos han llegado a Ynn Coffee, en el distrito limeño de Surquillo, preguntando por la cara del papa.

Para prepararlo, primero muele el café, lo nivela, lo tampea, lo coloca en la máquina de expresso y luego texturiza la leche sobre la que van a hacer el dibujo con chocolate frío que prepara ella misma.

Trazo a trazo, con un puntero de metal y con una ilustración en el teléfono móvil como referencia, pinta sobre la crema del café en un proceso que no le lleva mucho más de cinco minutos.

El capuccino de Ynn Coffee cuesta once soles (unos 3,20 dólares), pero "no hay un precio exacto para la taza de capuccino con la cara del papa", es "la voluntad de la persona" por el "esfuerzo detrás de todo el dibujo", cuenta Mallma, quien también afirma que es la única de la cafetería con la paciencia suficiente para dibujar.

"Lo hago como un gesto lindo", admite. "Me gusta que cuando le entrego una taza a la persona rápido le salga una sonrisa y eso es lo que siento que le agrega valor a mi trabajo", agrega.

Mallma verá al papa por la televisión y se pregunta, entusiasmada, si habrá podido ver sus retratos en el café.

Sin embargo, no será el único lugar en el que el papa verá reflejado su rostro. Camisetas, gorras, llaveros, entre otros objetos se están vendiendo en las calles de Lima con motivo de la visita del sumo pontífice.

Entre el 6 y 16 de noviembre se dará la primera gira a América Latina del papa León XIV, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú, este último país donde ejerció más de veinte años de vida pastoral en lo que pasó de misionero a obispo, y del que adoptó su nacionalidad, que comparte con la estadounidense.

El papa está interesado en el café; así lo recuerdan en la prensa peruana por haber pedido uno en el distrito limeño de Chorrillos, cuando fue a dar una misa en la Parroquia San Agustín en La Encantada.

Perú es el noveno exportador de café en el ránking global y el quinto de cafés suaves, según información de la Cámara Peruana del Café y el Cacao. Su cultivo se desarrolla sobre todo en los Andes peruanos, incluso en alturas mayores a los 1.300 metros sobre el nivel del mar en el caso de los de especialidad.

En el primer semestre de 2026, las exportaciones de café en Perú ascendieron a los 325 millones de dólares, según los datos registrados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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