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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:55

Canadá presenta presupuestos para reducir su dependencia de EEUU y combatir los aranceles

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Toronto (Canadá), 5 nov (EFE).- El Gobierno canadiense presentó este jueves unos presupuestos centrados en reducir la dependencia económica de Estados Unidos, afrontar los aranceles del presidente Donald Trump y reforzar la soberanía del país mediante un programa de inversiones de 400.000 millones de dólares canadienses (unos 286.000 millones de dólares estadounidenses) durante seis años.

Por EFE
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El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, advirtió ante el Parlamento al presentar los presupuestos de que el sistema comercial internacional está siendo redefinido y que Canadá debe adaptarse a un escenario de creciente proteccionismo e incertidumbre geopolítica.

Champagne criticó los aranceles estadounidenses, que calificó de "injustificados", y recordó que Ottawa ya ha destinado 44.000 millones de dólares canadienses para ayudar a trabajadores y empresas afectados, especialmente en los sectores siderúrgico, del aluminio, forestal y automovilístico.

Los presupuestos incluyen incentivos fiscales para atraer inversiones, un fondo soberano de 25.000 millones de dólares canadienses y medidas para diversificar las exportaciones hacia mercados distintos del estadounidense.

También contemplan nuevos compromisos de inversión por valor de 52.000 millones de dólares canadienses para ampliar la capacidad del sistema eléctrico, así como inversiones en minerales críticos y energía nuclear, sectores considerados estratégicos para reducir la dependencia exterior.

En inmigración, el Gobierno mantiene las restricciones a la llegada de residentes temporales para aliviar la presión sobre la vivienda y los servicios públicos, pero dará prioridad a los trabajadores cualificados que necesita la economía.

El plan migratorio vigente contempla admitir 380.000 residentes permanentes al año entre 2026 y 2028, mientras que las nuevas llegadas de trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales se limitan a 370.000 anuales en 2027 y 2028.

Ottawa pretende reducir la proporción de residentes temporales a menos del 5 % de la población del país a finales de 2027.

Para combatir el elevado costo de la vida, los presupuestos destinan más de 22.000 millones de dólares canadienses durante cinco años a nuevas medidas, entre ellas una ayuda extraordinaria de 4.100 millones para la compra de alimentos y productos básicos.

Esta prestación, dirigida a más de doce millones de personas con ingresos bajos y medios, se abonará a principios de 2027 y supondrá un incremento puntual del 50 % sobre la ayuda anual correspondiente a 2026-2027: hasta 339 dólares adicionales para una persona sin hijos y 679 para una pareja con dos hijos.

En vivienda, los presupuestos prevén invertir 44.700 millones de dólares canadienses durante once años para aumentar la oferta residencial y combatir el sinhogarismo, con el objetivo de erradicarlo en una década.

En defensa, Canadá reafirma su compromiso de elevar el gasto en defensa y seguridad hasta el 5 % del PIB en 2035 e incluye 7.600 millones de dólares canadienses durante cinco años para prolongar y ampliar su despliegue en el flanco oriental de la OTAN.

El Gobierno también pretende equilibrar los gastos corrientes con los ingresos públicos en el ejercicio 2027-2028.

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